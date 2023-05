Semplici, la sorpresa in Spezia-Atalanta e le condizioni di Nzola e Verde

Atalanta-Spezia, le dichiarazioni di Semplici

Queste le parole dell'allenatore bianconero sulla partita: "Nel secondo tempo abbiamo preso due gol su delle respinte. L'unica occasione concessa è stata quella su Zappacosta, è chiaro che bisogna stare più attenti, bisogna essere più cattivi anche nelle uscite. Vuol dire che la squadra ci crede, si propone, anche i cambi sono stati importanti. Dobbiamo ripartire da questo, è chiaro che quando esci con zero punti fa male, ma bisogna ripartire. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, fa piacere anche se poi usciamo a mani vuote". Semplici ha parlato anche di Gasperini: "L'Atalanta da anni sta lavorando in maniera eccellente, gli elogi per Gasperini sono finiti. Hanno giocatori di qualità e di grande forza, possono giocarsela fino alla fine. Sono sorpreso dalla mia squadra perché i ragazzi hanno tenuto botta fino al 95', vuol dire che abbiamo qualità per salvarci". Su Nzola: "Se può recuperare? Me lo auguro così come per Zurkowski. Noi ci crediamo, non molleremo fino alla fine" . Infine su Verde: "Ha dei problemi fisici, lo stiamo centellinando, specialmente quando abbiamo tre partite. Peccato, poteva essere determinante, ha qualità e può cambiare le partite, in questo finale di stagione sarà importante recuperare qualche infortunato".