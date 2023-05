Semplici, conferenza Cremonese-Spezia: "Vi spiego come sta Nzola"

Leonardo Semplici ha presentato Cremonese-Spezia , valida per trentaquattersima giornata di Serie A in programma domani, sabato 6 maggio, alle 20:45.

Lo Spezia riparte dalla sconfitta per 3-2 a Bergamo contro l' Atalanta ed è obbligato a vincere la sfida salvezza con i grigiorossi per evitare che si rimettano in corsa per la salvezza ed evitare il sorpasso del Verona, appaiato a quota 27 in classifica coi liguri: "Ho sempre detto dall’inizio che voglio una squadra che aggredisca e che crei opportunità. Queste sono partite cruciali, dovremo stare attenti per 95 minuti. La Cremonese ha dei valori, li abbiamo visti, e starà a noi capire i momenti della partita. Potremo subire ma dobbiamo essere pronti, l’idea è andare a Cremona e fare una prestazione propositiva provando a comandare la gara e a portare i a casa i 3 punti. Stiamo per giocare una partita determinante”.

Cremonese-Spezia, Semplici: il punto su Nzola, Bastoni, Gyasi e Verde

Nzola è in dubbio: “Oggi vediamo se si allena un po’ con noi. Sarà a disposizione, ma bisogna capire se è in condizione dopo essere stato fermo. Devo capire se può giocare dall’inizio o a gara in corso".

Le condizioni di Bastoni, Gyasi e Verde: “Sono tre giocatori che sono qui da tanto, conoscono la piazza e i valore della piazza più di altri. A volte questo si tramuta in pressione perché c'è una appartenenza maggiore e per loro è una responsabilità. Li vedo bene. Bastoni è rientrato nella maniera giusta. Verde sappiamo tutti quanto vale, ma purtroppo è condizionato da uno stato fisico non perfetto. Gyasi era il primo dispiaciuto per quanto successo dopo Monza, io gli ho dato fiducia perché ne ho tanta in lui, è il nostro capitano, e spero che il gol lo abbia liberato in certi aspetti".