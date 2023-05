Semplici, Spezia-Milan: l’elogio ai giocatori e la lotta salvezza

Lecce, un punto per la lotta salvezza

Spezia-Milan, le dichiarazioni di Semplici

Queste le parole dell'allenatore: "Ingredienti per la salvezza? Gli stessi delle scorse partite, anche se non avevamo raggiunto risultati positivi. Oggi abbiamo fatto una partita importante, concedendo quasi nulla al Milan che è una grande squadra. Per ora non abbiamo fatto niente, ma era importante dare una risposta sul campo". Poi ha continuato: "I ragazzi in questi due mesi si sono allenati sempre con grande voglia e determinazione. Hanno mostrato una grande umanità in un momento molto difficile. Hanno rifiutato anche i giorni di riposo". Sulla partita: "Nell'intervello ho dato qualche indicazione tattica e nella ripresa abbiamo avuto più coraggio. Piano gara diverso? Sì, bisognava far ciccia. Serviva un atteggiamento diverso e lo abbiamo messo in mostra. Mi dispiace essere in questa situazione, ma ce la siamo creata da soli. Ora ci aspettano tre finali e ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine". Sullo scontro diretto con il Lecce: "Ora voglio godermi il presente".