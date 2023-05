Semplici su Lecce-Spezia: "Potevamo vincerla. Salvezza? Nelle nostre mani"

Termina 0-0 il match salvezza tra il Lecce e lo Spezia . Al Via del Mare giallorossi e bianconeri non si fanno male, e sanciscono l'aritmetica retrocessione in Serie B della Cremonese , che con sole due partite da disputare non può più raggiungere la zona salvezza. Gli spezzini, invece, dovranno lottare nelle ultime due sfide contro l' Hellas Verona e proprio il Lecce per la permanenza in massima serie.

Lecce-Spezia, parla Semplici

Al termine della sfida, queste le parole del tecnico dello Spezia Leonardo Semplici: "Credo sia un punto importante, fatto su un campo difficile e contro una squadra che ha dei valori. Venire qua con questa personalità, soprattutto nel primo tempo, non è poco. Avevamo anche creato i presupposti per passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti: ci è mancato un po' di cattiveria, o più che altro lucidità, che in questi casi non deve mancare. Bisogna essere più cinici, non sempre si può creare tanto per andare avanti. E per fare gol, soprattutto, devi tirare in porta. Poi penso ci sia stato nella ripresa un po' di timore di perderla da entrambe le parti. Abbiamo avuto delle chance ma non siamo stati bravi a concretizzarle, andiamo avanti fiduciosi però. Venire qui con questo atteggiamento a Lecce non è da poco, bisogna dare continuità alle prestazioni pur avendo raccolto un solo punto. Verde ha dei problemi da inizio anno, lo gestiamo. Ho ritenuto opportuno mettere altri, ma nonostante le assenze i ragazzi hanno dimostrato il loro valore professionale, dando il meglio in campo, sempre, chiunque scendesse sul terreno di gioco. Dobbiamo essere affamati, desiderosi di fare i punti che ci servono. Abbiamo un calendario difficile, ma proprio nelle difficoltà questa squadra ha mostrato carattere, vincendo con Inter e Milan. Prima della gara di oggi ho sottolineato ai ragazzi come sia importante avere il destino nelle proprie mani".