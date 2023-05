Semplici, conferenza Spezia-Torino: "Verde, Maldini e Bastoni..."

Lo Spezia è reduce dallo 0-0 al "Via del Mare" contro il Lecce , match disputato un giorno dopo la sconfitta per 3-1 del Verona a Bergamo contro l' Atalanta : "Mi sono già espresso sulla questione della non contemporaneità delle partite, ma sappiamo che ora dipende da noi. Adesso siamo concentrati solo sul nostro avversario che è il Torino, sappiamo che affronteremo una squadra di grande valore con una tradizione molto importante e faremo del nostro meglio per portare la partita dalla nostra parte. Il Picco sarà pieno e questo mi fa molto piacere, è fondamentale avere i tifosi al nostro fianco soprattutto in momenti importanti come questo e speriamo con la nostra prestazione di portarli a gioire con noi" ha esordito Semplici come riportato dal sito ufficiale del club bianconero.

Verso Spezia-Torino, Semplici: "Verde ha avuto un piccolo problema"

Il punto sugli acciaccati: "Caldara non ha ancora recuperato, anche Verde ha avuto un piccolo problema. Domani valuteremo se potrà essere tra i convocati. Maldini e Bastoni oggi sono completamente rientrati in gruppo, la loro condizione ovviamente non è ottimale ma sono due rientri importanti per le ultime due partite che ci aspettano. Zurkowski sta meglio, è da un po’ che si allena regolarmente in gruppo. In generale la squadra sta bene, i ragazzi stanno lottando per migliorare la situazione di classifica e in questo stanno reagendo bene; sabato quello che conterà sarà portare a casa punti".

Gli avversari di turno: "Il Torino ha giocatori di grande livello, ha fatto un grande campionato quest’anno, credo che dovremo stare attenti a tutta la squadra e non a un singolo in particolare".