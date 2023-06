Spezia-Verona cambia sede: dove e quando si gioca lo spareggio Serie A

Spezia-Verona cambia sede. La partita che metterà in palio la permanenza in Serie A non si giocherà alla Dacia Arena di Udine come era inizialmente in programma.

Spezia-Verona, conto alla rovescia per lo spareggio salvezza Appuntamento in casa Sassuolo. La partita tra liguri e i veneti verrà disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 11 giugno alle 20:45. Dopo essere arrivati a pari punti in classifica (31) gli uomini di Semplici e Zaffaroni si giocheranno il tutto per tutto in uno scontro diretto ad alta tensione per centrarare la salvezza.

Spezia-Verona, la scelta della Lega dopo le polemiche Spezia-Verona cambia sede. La scelta è stata ufficializzata dalla Lega Serie A è arrivata dopo qualche polemica per sottlineare l'importanza della scelta di uno stadio che fosse equamente distante da La Spezia e Verona. La parola passa al campo dove alle squadre non resterà che dare fondo a tutte le residue energie per tagliare l'agognato striscioen del traguardo.

