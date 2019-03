TORINO - Sono solo 19 i calciatori convocati dal tecnico granata Walter Mazzarri per la trasferta al Franchi contro la Fiorentina. Out per squalifica N'Koulou e Aina, aggregato il Primavera Singo.

I CONVOCATI - Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu. Difensori: Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Moretti, Singo. Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Parigini, Rincon. Attaccanti: Belotti, Falque, Zaza.