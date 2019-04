Diretta Parma-Torino ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

PARMA - La brillante vittoria ottenuta contro la Sampdoria ha rilanciato prepotentemente le ambizioni del Torino di Walter Mazzarri, sesto in classifica in coabitazione con le romane (ma la Lazio ha una gara in meno), con un quarto posto distante appena 4 punti. A ragione, sogna in grande il mondo granata, diametralmente opposto è invece l'umore in casa Parma, compagine al di fuori della bagarre salvezza per l'intero arco della stagione, ed improvvisamente risucchiata al di sotto della zona di comfort in virtù delle tre sconfitte consecutive fatte registrare in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Rigoni, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Sprocati. All. D'Aversa

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: Doveri di Roma

Tv: Sky Sport Serie A (251)