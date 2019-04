Tutti in fila per i compiti da EuroToro

TORINO - C'è del buono tendente all’ottimo, in questo Toro che non esalta gli esteti tuttavia in qualche modo tiene empre botta, in ottica europea. A partire dal dato meno soggetto a opinioni e interpretazioni. Innanzitutto resta infatti la classifica, a sottolineare la positività del lavoro svolto: 49 i punti, tanti quanti ne ha una Lazio che deve recuperare la prova contro l’Udinese (mercoledì 17 aprile alle 19). A 51 c’è la Roma, a 52 l’Atalanta. E se i pareggi sono fin qui stati troppi - ben 13 (di cui 12 fuori casa) che piazzano il Torino appena dietro la Fiorentina (15) per numero di prove terminate in parità - le vittorie (12) sono state esattamente il doppio delle sconfitte (6).