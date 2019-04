Torino, De Silvestri dottore in Economia Aziendale

TORINO - Bel traguardo, quello raggiunto oggi da Lorenzo De Silvestri. L'esterno destro romano classe 1988, ex Lazio, Fiorentina e Sampdoria, granata dal 2016, ha conseguito infatti oggi la laurea triennale in Economia Aziendale, ricevendo le congratulazioni dal proprio club su Twitter. Una bella soddisfazione per De Silvestri, che quest'anno ha toccato le 300 presenze in Serie A e continua a lottare con i suoi compagni per l'Europa.