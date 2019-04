Torino, sogni di Champions. Bastano sei punti per la storia

TORINO - Siamo quasi a fine aprile e il Toro è in corsa addirittura per la Champions League, per le leggi dell’aritmetica ma anche sull’onda dei sogni, seppur al confine con i miraggi. Sicuramente più realistico è il traguardo dell’Europa League. Mancano 5 giornate. E l’ultimo turno ha messo assieme una serie di risultati a dir poco stupefacenti per i destini granata, tranne ovviamente lo shock della vittoria di ieri sera dell’Atalanta a Napoli. Riassumiamo. Il Torino ha vinto a Genova con i rossoblù, mentre la Lazio ha incredibilmente perso in casa contro un Chievo già retrocesso, facendosi scavalcare in classifica proprio dai granata. Nel contempo, il Milan e la Roma hanno solo pareggiato. L’Atalanta, però, ha mantenuto a sorpresa 3 punti di vantaggio sui mazzarriani. Pro memoria: in caso di parità a fine campionato, la posizione delle singole squadre verrà sancita dalla classifica avulsa. Prima voce annoverata: i confronti diretti. Il Toro è davanti ai bergamaschi (una vittoria e un pareggio). Contro il Milan e la Lazio (squadre ancora da affrontare in casa) i granata hanno raccolto 2 pareggi. Soltanto nei confronti della Roma il Toro è già sicuramente sotto: 2 sconfitte.