Il Torino sorride: recuperato Izzo. Ancora fuori Ansaldi

TORINO - Buone notizie dall’infermeria. Armando Izzo, assente per due giorni a causa dell’influenza, ieri si è allenato regolarmente assieme ai suoi compagni. Il forte centrale, dunque, sarà disponibile per la sfida di Empoli contro una squadra che ha bisogno di punti per sperare ancora nella salvezza. Anche il Toro, però, ha bisogno di punti per sperare ancora nell’Europa League. Ecco perché Mazzarri si vuole presentare all’appuntamento con i suoi giocatori migliori. E si sa quanto sia importante l’ex genoano per i granata. Ancora terapie invece per Parigini ed Ansaldi, entrambi infortunati e difficilmente recuperabili per Empoli: si spera, però, di avere l’argentino per l’ultima di campionato in casa contro la Lazio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale