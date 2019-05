Torino, Mazzarri: «Una sconfitta che non cancella una grande stagione»

EMPOLI (FI) - È chiaramente deluso Walter Mazzarri dopo il crollo, 4-1, di Empoli. Queste le parole del tecnico granata nel post gara: "Nel primo tempo volevamo giocare ma ci rubavano palla, loro stavano meglio fisicamente - spiega ai microfoni di Sky Calcio Show -. Nel finale della prima frazione però potevamo recuperare con due palle gol importanti non sfruttate. Nella ripresa Iago Falque ha fatto la differenza appena entrato segnando il pari, e sembrava che potessimo addirittura stravincere. Invece abbiamo concesso il contropiede del 2-1 che ha rinvigorito l'Empoli, noi ci siamo disuniti ed è andata a finire così. Non dovevamo concedere tutte queste ripartenze dopo l'1-1, loro sono letali in contropiede. Il pareggio non ci serviva, si giocava solo per vincere, ma i ragazzi l'hanno presa troppo alla lettera. Abbiamo concesso praterie facendo saltare le coperture preventive, pedendo l'equilibrio. Poi 2-1, 3-1 o 4-1 non conta nulla, conta che abbiamo perso. Si faceva fatica. Traore nel primo tempo è stato devastante nonostante il nostro mediano in copertura. Non doveva succedere, lo sapevamo, loro saltavano il nostro pressing alto e sono arrivati tante volte 3 contro 3. E' mancata un po' di fortuna, potevamo pareggiarla già nel primo tempo, ma è andata così". La sconfitta probabilmente toglie l'Europa, ma non cancella il bel campionato: "Intanto i tifosi ci hanno applaudito per l'annata, è solo la seconda sconfitta fuori casa oltre a quella rocambolesca di Roma, domenica abbiamo la Lazio e ci tengo per il nostro meraviglioso pubblico: voglio una grande gara, sarebbe brutto finire con una sconfitta del genere dopo un grande campionato - conclude Mazzarri - ".

EMPOLI-TORINO 4-1: LA CRONACA