Toro, l’Europa può passare dal Milan

MILANO - La novità più significativa rispetto a un anno fa è che questa volta probabilmente il Milan non si opporrebbe con decisione a un’esclusione dalle coppe, nel caso in cui la competizione fosse l’Europa League. E’ ancora forte in casa rossonera la sensazione di autogol per l’andamento della prima condanna della Camera Giudicante sulle violazione del fairplay finanziario 2014-17. A fine giugno 2018 Nyon aveva escluso il Milan dall’Europa League, punizione cancellata dal Tas che ha poi riammesso la squadra di Gattuso a un torneo concluso prematuramente con l’eliminazione nella fase a gironi. Nel frattempo però la seconda pronuncia della Giudicante, arrivata a dicembre e azionata dall’accoglimento del ricorso davanti al Tas, ha imposto al Milan di raggiungere il “breakeven” di bilancio entro il 2021 pena l’esclusione dalle coppe europee 2021-22 o 2022-23. Se il Milan avesse accettato la prima sanzione, la pratica sarebbe già chiusa.

IL CASO PARMA 5 ANNI FA - Invece, complice quel ricorso, è scaturito anche il filone di indagine sull’anno transitorio 2017-18. Ed è proprio da questo secondo troncone che tra fine maggio e inizio giugno potrebbe arrivare, come sanzione estrema della Giudicante, una nuova esclusione dalle coppe da scontare subito. Sarebbe la pena più severa. Tra le possibilità più miti una multa pesante con limitazioni alla rosa. Spettatore interessato è il Torino che, arrivando 7° in classifica, potrebbe approfittare di un disco rosso al Milan in Europa League. In casa granata però nessuno sta lì a caldeggiare un ingresso nelle coppe tramite una squalifica altrui. Una situazione già vissuta dal Torino nella primavera 2014 con l’esclusione Uefa del Parma. Non è solo questione di eleganza: i giocatori di Mazzarri sono soprattutto delusi per la mazzata di Empoli.

