Ouwejan dall'Olanda: "Sì, il Toro mi segue. Sogno il salto in alto"

TORINO - Si era espresso nella giornata dedicata agli Invincibili, il 4 maggio scorso, e a maggior ragione adesso con la squadra che si accinge a preparare l’esordio in Europa League fissato per il 25 luglio non vuole derogare dalla promessa fatta. I conti in ordine hanno lanciato il Toro in campo internazionale, là dove il Milan non è stato accolto per il difetto opposto, ma adesso Cairo ha intenzione di aprirlo, il portafogli. Per consegnare a Mazzarri quel paio di acquisti annunciati da inserire in un gruppo per larga parte confermato. "Faremo un paio di innesti importanti", ha confermato il presidente a Radio Sportiva. Non negando il gradimento nei confronti di Simone Verdi, che come da lungo tempo si legge su Tuttosport resta uno dei grandi obiettivi, per l’attacco del Torino. "Verdi è stato da noi poco più che ragazzino e adesso è cresciuto tanto. Lo sapete, tuttavia, che non parlo di giocatori che non siano nostri".

