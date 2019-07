Torino-Merano 15-0: Mazzarri ha già un attacco atomico

Oltre ai due attaccanti (Zaza è entrato all'inizio ripresa) in grande evidenza anche lo spagnolo Berenguer, velenosissimo e imprevedibile con la sua velocità. Il nuovo sistema del gioco 3-4-3 è stato metabolizzato senza nessun priblema, il Toro è diventato camaleontico, capace di interpretare nella stessa partita più sistemi di gioco per sorprendere gli avversari. Nel 15 a 0 di ieri sono andati a bersaglio Belotti (4), Zaza (6), De Silvestri, Iago Falque, Berenguer (2) e Bremer. Quindici in tutto. Tantissimi. Mazzarri per l'occasione ha insistito con la squadra che debutterà il Europa ad Alessandria il 25. Sirigu in porta, poi Izzo, Nkoulou e Bremer. De Silvestri e Ansaldi esterni con Baselli e Meité al centro. In avanti Belotti, Iago e Berenguer. Con Zaza entrato nella ripresa che a questo pinto si candida per una maglia sempre più importante.