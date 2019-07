Torino, Iago Falque: solo un trauma alla caviglia, ma resta da valutare

TORINO - Il Torino ha ripreso ad allenarsi. I granata, infatti, hanno affrontato una seduta equamente suddivisa in parte atletica e lavoro tecnico-tattico al Filadelfia. Sospiro di sollievo per Iago Falque: gli esami radiografici non hanno rivelato nessuna frattura per lo spagnolo dopo il trauma contusivo alla caviglia sinistra rimediato nella gara vinta contro il Debrecen. Il numero dieci verrà comunque valutato nei prossimi giorni dallo staff medico granata. Domani, domenica 28 luglio, i granata agli ordini di Walter Mazzarri sosterranno una doppia seduta di allenamento in vista del match di ritorno con il Debrecen, in Ungheria, del primo agosto (ore 18.30).

