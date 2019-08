Berenguer: "Sotto pressione il Torino gioca meglio"

TORINO – “La prossima per noi è una partita importante, che dobbiamo vincere, ed è per questo che stiamo lavorando forte”. A due giorni dalla sfida di Europa League contro i bielorussi del Soligorsk, Alex Berenguer racconta a Torino Channel l'emozione di tornare in campo al Grande Torino: “Giocare davanti ai nostri tifosi, nel nostro stadio, è molto emozionante. Speriamo di fare ancora meglio” spiega il centrocampista spagnolo. Quella di giovedì sarà la prima partita dei granata nel loro stadio, indisponibile in occasione del match vinto contro il Debrecen. “La pressione ci fa stare concentrati – dice Berenguer a proposito dell'attesa - questo fa bene alle nostre prestazioni”.