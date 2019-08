Torino verso il Wolverhampton. Lukic a parte

TORINO -Torino al lavoro in vista della gara valida per i playoff di andata della UEFA Europa League contro il Wolverhampton in programma giovedì alle ore 21.00. Il tecnico granata Walter Mazzarri, dopo il riscaldamento della squadra, ha diretto una sessione tecnico-tattica. Lukic ha svolto un lavoro differenziato. Per domani è in programma una sessione pomeridiana cui seguirà, per i convocati, il ritiro prepartita. Sempre domani, alle 13.30, in programma la conferenza stampa del tecnico Mazzarri.