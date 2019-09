Torino, lavoro differenziato per Lukic

TORINO - Prosegue la preparazione del Torino. I granata, al Filadelfia, hanno lavorato in vista del prossimo impegno di campionato da giocare in casa della Sampdoria. Nella seduta pomeridiana lavoro tecnico-tattico sul campo secondario per la rosa a disposizione di Walter Mazzarri, ma senza Sasa Lukic, che ha svolto un programma personalizzato per smaltire il trauma contusivo al polpaccio destro. Per Vittorio Parigini, invece, preparazione atletica prima di chiudere la seduta con il resto della squadra. Domani, giovedì, per i granata è prevista una nuova seduta pomeridiana.