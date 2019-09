Torino-Milan 2-1, il tabellino

TORINO - Una doppietta di Belotti nella seconda frazione di gioco porta i 3 punti al Torino in rimonta 2-1 sul Milan. Rossoneri in vantaggio nella prima frazione di gioco con un calcio di rigore trasformato da Piatek e assegnato per un intervento di De Silvestri su Leao. Nella ripresa, pari e sorpasso con Belotti.

TORINO-MILAN: NUMERI E STATISTICHE

CLASSIFICA SERIE A

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco (12' st Ansaldi), Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina (38' st Djidji); Verdi (21' st Berenguer), Belotti, Zaza. A disposizione: Ujkani, Rosati, Falque, Bonifazi, Edera, Millico, Meite, Nkoulou, Laxalt. Allenatore: Mazzarri

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer (33' st Rebic), Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao (20' st Bonaventura). A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Castillejo, Borini, Conti, Biglia, Krunic, Duarte, Gabbia, Rodriguez. Allenatore: Giampaolo

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

MARCATORI: 18' pt Piatek (M, su rig.), 27' st Belotti (T), 31' st Belotti (T)

NOTE: Espulso al 27' st Reina (M), dalla panchina per proteste. Ammoniti: Zaza, Belotti, Lyanco (T); Bennacer, Hernandez, Romagnoli, Donnarumma, Musacchio (M). Recupero: 3' pt, 5' st.