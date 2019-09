Torino, Belotti: "Rimonta? Nello spogliatoio è successo qualcosa"

TORINO - "Il primo tempo non siamo partiti bene e neanche dopo. Nello spogliatoio è successo qualcosa, ci siamo guardati e siamo venuti fuori con uno spirito diverso, carichi. Grazie anche ai tifosi che ci hanno trascinato a prenderci questi punti. Il mio primo gol ci ha dato la scossa per crederci e spingere ancora. Abbiamo iniziato a crederci, rode perdere e dopo due sconfitte ci tenevamo a non perderne un'altra in casa" sono le dichiarazioni di Andrea Belotti dopo la sfida di Serie A tra Torino e Milan. I granata hanno vinto 2-1 grazie alla doppietta dell'attaccante, che ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: "La rovesciata? Istintiva, volevo solo appoggiarla in rete. La Champions? Tutte le partite sono esami, dobbiamo migliorare, dobbiamo tirar fuori sempre qualcosa in più. Siamo a inizio campionato, non guardiamo la classifica". Infine, Belotti ha concluso: "Affrontiamo le gare una alla volta. Dobbiamo migliorare l’approccio e il giocare due tempi in maniera diversa. Possiamo e dobbiamo migliorare".