Torino, i convocati per il Napoli. Zaza non recupera

TORINO - Walter Mazzarri allenatore del Torino ha diramato la lista delle convocazioni in vista della prossima gara di campionato, contro il Napoli. Assente dalla lista Zaza, che non ha recuperato in tempo utile dall'affaticamento muscolare al polpaccio accusato negli ultimi giorni. Questo l'elenco completo: Portieri: Rosati, Sirigu. Ujkani. Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco, Nkoulou. Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon. Attaccanti: Belotti, Falque, Millico, Verdi.