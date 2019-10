Mazzarri: "Bravo Torino, nel finale meritavamo di vincere"

TORINO - Buon pareggio per il Torino che, contro il Napoli, ha anche "rischiato" di vincerla nel finale: "Siamo stati bravi e abbiamo giocato bene - spiega il tecnico granata -, fatta eccezione per i primi 15-20 minuti dove eravamo un po' contratti e impauriti. Nella ripresa siamo scesi in campo con il piglio giusto, ma ci è mancata solo la scelta nella rifinitura dell'ultimo passaggio. Nel finale meritavamo la vittoria, siamo stati sfortunati negli episodi e c'è anche da dire che Meret ha fatto una gran parata su Ansaldi. Bilancio? Ci manca qualche punto, speravo che potessimo essere ricompensati". "Nel secondo tempo siamo stati noi a fare la partita, abbiamo imbavagliato il Napoli ma ci è mancato solo il gol. Ora serve fare meglio contro le squadre di metà/bassa classifica. Ritrovato il cuore Toro? Si, soprattutto nella ripresa, abbiamo difeso e attaccato bene, anche Laxalt è stato attentissimo, ma me lo aspettavo: Nkoulou sta meglio, così come come Lyanco, tutti stanno pian piano ritornando in forma. La sosta farà bene ad Izzo, lui era uno di quelli davvero stanchi. Abbiamo difeso a quattro e attaccato a tre, un aspetto tattico già adottato in passato che sicuramente riproporrò" ha concluso il tecnico granata.

TORINO-NAPOLI 0-0: LA CRONACA