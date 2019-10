Torino, la Maratona esonera Mazzarri

TORINO - Le foto ufficiali per album e calendari assortiti, i sorrisi forzati al Filadelfia, le strigliate e le finzioni, ma pure l’incazzatura sovrana che invece regna a pochi metri di distanza, al di là del muro di cinta. E su tutto, perché al Toro non ci si fa mai mancare niente, il ghigno di Chiellini nel cielo: come un gigantesco, beffardo ologramma volante sopra al Fila. Manco a dirlo, a pochi giorni dal derby. Mancava solo Chiellini, certo: perché un autogol dialettico peggiore era difficile da confezionare, da Mazzarri . Un boomerang da non crederci per un tecnico che, tra l’altro, ora è anche stato squalificato dal giudice (era diffidato: l’ultima ammonizione per proteste, contro il Cagliari, ha chiuso la partita con la giustizia. Contro la Lazio, domani, guiderà la truppa dalla panca il vice Frustalupi). E’ metà pomeriggio quando gli Ultras granata diffondono il loro comunicato contro l’allenatore.

Ultras granata: "Mazzarri via!"

Una serie di accuse durissime, partendo dall’incipit categorico: «Mazzarri se ne deve andare, non ne possiamo più». E il comunicato mette in fila una bordata dopo l’altra. Nel finale, però, risulta parzialmente critico anche nei confronti di Cairo: là dove il presidente difende Mazzarri, facendo pure finta di non vedere e non sentire. Gli Ultras granata sono il cuore pulsante della Maratona, il gruppo storico più importante e da sempre dominante nella tifoseria organizzata del Toro. La presa di posizione, dunque, appare come una detonantecondanna popolare. Anche perché il comunicato diffuso dagli Ultras non porta solo la loro firma, per quanto dirimente: tutti i gruppi riconosciuti in Maratona hanno approvato il testo, la curva intera è d’accordo con il massiccio schieramento “centrale” degli Ultras.

