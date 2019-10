Torino in ritiro, Cairo: "Momento giusto per fare esame di coscienza"

ROMA - Dopo il tonfo del Torino contro la Lazio (4-0 per i biancocelesti), il numero uno piemontese Urbano Cairo ha parlato a Sky Sport, confermando che la squadra andrà in ritiro e rassicurando tutti sulla solidità della panchina del suo tecnico: "Mazzarri è l'unico che non è in discussione. Abbiamo analizzato la partita col mister, oggi non ho visto la squadra che ho visto in altre occasioni. Il ritiro non è la soluzione dei problemi, ma un momento giusto per confrontarsi, riflettere e fare un esame di coscienza".

