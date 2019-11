Torino, brutto infortunio per Zaza: rischia un mese

TORINO - Il Toro ritrova un super Berenguer ma perde Simone Zaza per una brutta distorsione alla caviglia sinistra rimediata nell’allenamento di rifinitura di venerdì prima della partenza per Brescia . Il problema è più serio del previsto: salterà di sicuro la partita contro l’Inter alla ripresa del campionato, ma si teme che l’indisponibilità possa proseguire anche per i successivi match. La previsione più neraparla di un mese di stop, ma il punto definitivo si farà solo la prossima settimana dopo diversi giorni di cure.

Problemi anche per Baselli, out Iago Falque

Ma i problemi non si fermano qui. Anche Baselli al momento non gode di ottima salute: il calciatore aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante la prima parte della seduta d’allenamento di martedì scorso al Filadelfia. Nel prossimi giorni verrà nuovamente valutata l’entità dell’infortunio. La speranza è quella di averlo, magari per la panchina, contro l’Inter. Il centrocampista bresciano in questo modo ha dovuto rimandare il prestigioso appuntamento con le duecento partite in serie A, traguardo a cui tiene tantissimo. A Brescia, nonostante l’indisponibilità e le stampelle, ha chiesto e ottenuto di viaggiare con la squadra e stare vicino ai compagni in un momentodifficile. Gesto che è stato apprezzato da tutti. Sempre per rimanere in tema di infortunati, Mazzarri dovrebbe recuperare Bonifazi (frattura a una mano). Ovviamente out anche Iago (brutto guaio muscolare): si spera che rientri a metà dicembre.

