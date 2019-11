Torino, Cairo vuole incassare: Zaza, Iago e altri segnali di vendita

TORINO - L'ordine di Cairo per gennaio è perentorio: «Sfoltire e ancora sfoltire!». Ma siccome stiamo parlando di trattative, bisogna poi vedere come sarà declinato nella realtà, quel diktat. Perché il mercato segue le sue leggi superiori, sui piatti della domanda e dell’offerta. Ma tant’è: Cairo ha ordinato. Vuole anche rientrare economicamente. Incassare un botto di milioni. Ripagarsi Verdi , in pratica: 23 milioni. E Mazzarri ha già ripetutamente detto, anche pubblicamente, che la rosa così com’è è troppo ampia: troppi giocatori non si possono seguire adeguatamente, motivare alla bisogna, far giocare, far crescere. Meglio sfoltire, sì: lo pensa anche il tecnico. Ma non sappiamo se sia d’accordo su tutti i nomi in ballo. Alcune posizioni sono già molto chiare [...].

Zaza e Iago, ecco le richieste di Cairo

Zaza (28 anni, contratto fino al 2023) nel Toro non ha attecchito, i rapporti con Mazzarri sono così così, il suo è un ruolo chiaramente di riserva e Cairo storce il naso di fronte al rendimento, dopo aver speso 14 milioni. Zaza era già sul mercato in estate, nei fatti. Lo sarà di nuovo a gennaio. E tra gli operatori di mercato gira già la supervalutazione data al momento da Cairo: quasi 20 milioni, trattabili. Troppo, per ingolosire un acquirente. E questo lo sa pure il presidente. Forse anche per questo è disposto a valutare pure eventuali offerte per Iago (29 anni, contratto fino al 2022). Anche lui come Zaza guadagna quasi 2 milioni netti. Tornerà a giocare a fine dicembre, se va bene: lesione muscolare. Un guaio, se si vuole metterlo in vetrina. Ma è un ragazzo serio, per anni ha fatto bene, un mercato può averlo a priori anche all’estero, in testa la Spagna. Valutazione cairota: quasi 15 milioni, pure qui trattabili. Per la serie: vediamo se si riesce a vendere Zaza, se no si potrebbe anche accettare una buona offerta per Iago. E il mercato in entrata? «Sfoltire e ancora sfoltire!».

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di TuttoSport