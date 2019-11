Torino, lavoro personalizzato per Belotti

TORINO - Allenamento per il Torino allo stadio Filadelfia. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, i granata hanno svolto una partita di allenamento a ranghi misti. Lavoro personalizzato per Belotti. L'attaccante si era fatto male al costato nell'ultima partita contro l'Inter (ma fortunatamente gli esami hanno escluso fratture) e Walter Mazzarri sta tentando il tutto per tutto per recuperare il capitano granata in vista dell'importante trasferta genovese di sabato prossimo, sponda rossoblù.