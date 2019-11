Torino, c'è anche Belotti tra i convocati per il Genoa

TORINO - Sono in tutto 24 i giocatori chiamati dal tecnico del Torino Walter Mazzarri in vista dell'incontro di domani, contro il Genoa, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Presente in lista anche il nome di Belotti, che si era infortunato nel corso della gara con l'Inter. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione: Rosati, Sirigu, Ujkani, Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, Buongiorno (numero di maglia 99), De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Nkoulou, Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Parigini, Rincon, Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza.