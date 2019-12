Mazzarri: "Voglio un Torino intenso con la Fiorentina"

TORINO - "La vittoria col Genoa è stata molto importante: vedo una squadra più convinta e su di morale”. Walter Mazzarri, allenatore del Torino, presenta così il prossimo match di campionato, contro la Fiorentina: "In settimana abbiamo lavorato molto su vari aspetti e ho visto i ragazzi rispondere alla grande alle mie sollecitazioni, mi aspetto che domani si possa fare una partita intensa per mettere in difficoltà l’avversario. Noi dobbiamo essere più bravi ad andare in vantaggio e creare più palle gol: col Genoa, ad esempio, abbiamo pressato tantissimo per una buona fetta di gara, ma non si può pensare di poterlo fare per 90’. Per questo, dobbiamo essere bravi a fare anche altre cose e sfruttare meglio le nostre chance. Bremer? È un ragazzo stupendo, mi sono commosso quando ha segnato col Genoa. Si vuole sempre migliorare e difatti i risultati si vedono. Il supporto del pubblico? Nel nostro stadio dovremmo remare tutti nella stessa direzione. Il pubblico è stato fondamentale per noi l’anno scorso, mi aspetto che domani possa sostenerci come sempre. Sopratutto nei momenti di difficolta bisogna stare uniti. Zaza? Non c'è mai stato nulla, ho semplicemente fatto le mie scelte. Questa settimana è andato a mille e l'ho visto molto meglio, mi è piaciuto molto, si è rimboccato le maniche. L'ho visto in crescita anche grazie agli stimoli delle scelte e delle critiche".