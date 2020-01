Clamoroso sfogo di Sirigu: così il Torino rischia di perderlo

Il Signore dei Miracoli all’una di notte o giù di lì, dopo l’ennesimo prodigio, il rigore parato a Radovanovic, prima che un cucchiaio di Berenguer santificasse il passaggio del turno: Sirigu. Leggiamo: «Non abbiamo mai trascurato la Coppa Italia. Io tengo molto a questa competizione. Il Torino dev’essere presente. E’ giusto che chi viene allo stadio giudichi l’operato di chi è in campo, ma alcune volte si esagera. Abbiamo difficoltà oggettive da mesi. Non parlo di cose interne al gruppo. Abbiamo un campo su cui non è possibile giocare, non possiamo effettuare determinate giocate, non ci rende sereni. E poi tutto l’ambiente ci rende nervosi. E’ facile sbagliare. Alcune volte guardo per terra e non capisco cosa mi faccia andare avanti, quale sia la motivazione. Perché se quando giochi hai difficoltà a stoppare il pallone o sai che un tiro può rimbalzare male e ti può passare sotto la mano, è dura. Questo la gente non lo vede, ma è giusto che lo sappia. I ragazzi vengono fischiati per uno stop sbagliato. Non ci danno la serenità né i fischi né il campo su cui giochiamo. E’ giusto che tutti lo sappiano. E’ da mesi che la squadra protesta per queste cose, ma nessuno dice niente. Spero che questo mio gesto serva a qualcosa. Ci potrebbe aiutare anche a livello psicologico».