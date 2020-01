TORINO - Allenamento tecnico-tattico per il Torino in preparazione alla trasferta del Mapei Stadium, sabato 18 gennaio, contro il Sassuolo. Sessione differenziata per Ansaldi, terapie e lavoro personalizzato per Djidji e Zaza. Il programma di domani prevede la seduta di rifinitura cui faranno seguito il pranzo e poi – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita di Reggio Emilia.