Torino, tackle e scivolate: Rincon e Ansaldi, lezioni di grinta

Il buono e il cattivo. L’acqua santa e il diavolo. Il sangue latino che scorre nelle loro vene, la voglia di tirare fuori il Toro dalle sabbie mobili ad animarli giorno dopo giorno. Cristian Ansaldi e Tomas Rincon si riscoprono leader assoluti. E non a parole, ma coi fatti. Dentro al rettangolo verde, con la maglia a fine allenamento sempre sudata. Con la voce roca quando Longo rompe le righe: guidano i compagni con disposizioni, consigli, avvertimenti e pure qualche urlaccio. Serve tutto, di questi tempi. Anche loro sanno di non attraversare, a livello personale, un periodo d’oro. Ma non si arrendono, non si sbracciano, non si danno per vinti. E non si fanno prendere dallo sconforto. Continuano a lottare e indicano la strada da seguire.