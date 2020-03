Torino, 2-1 al Gozzano e 4-2 all'Alessandria nel doppio test

TORINO - Il Torino ha ospitato oggi Gozzano e Alessandria per due partite di allenamento, una al Filadelfia al mattino contro i primi e una al Grande Torino al pomeriggio contro i secondi. Mister Moreno Longo ha così potuto mettere minuti nelle gambe dei suoi dato lo stop forzato dei granata in questa settimana: (la Lega ha deciso di collocare in questo fine settimana i recuperi delle partite rinviate per l’emergenza Coronavirus).

La sfida mattutina è stata decisa dalle reti di Zaza e Aina; si è giocato al Filadelfia per non appesantire il terreno dello stadio, dove si è tenuto il test pomeridiano contro l’Alessandria. Alla sfida contro i grigi ha assistito anche il patron Urbano Cairo, che ha fatto visita alla squadra. 4-2 il risultato finale: a segno nel primo tempo Verdi, Belotti ed Edera nel Toro e Chiarello e Arrighini nei Grigi. Nel secondo tempo in gol Verdi su punizione per il Torino. Domani previsto riposo, i ragazzi di Longo torneranno al lavoro lunedì per preparare il match contro l’Udinese, previsto sabato 14 marzo.