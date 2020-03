Torino, lo stop forzato per convincere i big a rimanere

Il Toro guarda avanti, pensa al futuro, convinto che il campo alla fine consegnerà la salvezza. I dirigenti in questa pausa di campionato, infatti, sono intenzionati a incontrare alcuni big per discutere le strategie da mettere in atto per un Toro finalmente competitivo, e in ogni caso coerente con il nuovo processo di granatizzazione (in senso lato) avviato. Massimo Bava ha già imbastito alcune trattative per bloccare giovani d’un certo interesse: aspetta, per esempio, il nulla osta da parte di Cairo per chiudere con il giovane attaccante argentino, di chiare origini italiane, Federico Girotti del River Plate. Servono quattro milioni per definire subito l’operazione. Poi, sempre per rimanere in tema di ragazzi in carriera, si sta seguendo il portiere Scuffet dello Spezia. Un giocatore in grado di sostituire Sirigu sia in caso di necessità sia che a fine stagione decida di andare a giocare in un club che giochi in Europa.