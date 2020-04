Longo: "Torino, invertiamo la rotta"

TORINO - "Il lavoro della gestione Mazzarri è stato ottimo. La squadra però stava attraversando un periodo non facile. Di conseguenza sta a me mettere nella testa dei giocatori che dovrà essere recepita quanto prima possibile: abbiamo bisogno di invertire la rotta". Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport 24: "Nella passata stagione questa squadra ha fatto cose egregie: 63 punti non si fanno per caso, se non hai qualità e identità. Ripartenza? Prematuro parlarne, mi viene difficile vedendo le condizioni drammatiche dell'Italia e del mondo. Qualora ci fosse, mi auguro che i miei si presentino bene, sarebbe un vantaggio. Belotti? E’ un lusso poter lavorare con lui, se riprenderemo dovrà essere il nostro trascinatore. Controllo la squadra facendo giornalmente tabelle ai singoli, ognuno fa quello che riesce a casa sua, adesso faremo anche allenamenti di gruppo per aumentare l’empatia"