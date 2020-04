Ripresa Toro, si lavora su diverse soluzioni

TORINO - Il Toro solitamente si allena in un impianto magnifico: il Filadelfia. Storico, pieno di fascino, nel cuore della città, sicuramente efficente. Il grande problema è che non ha la foresteria. I giocatori non possono pranzare né tantomeno dormire. Non è stato costruito, come tutti speravamo, un centro completo come hanno i grandi club. Ritardi, burocrazia e magari anche un briciolo di inerzia da parte della società hanno sino ad oggi frenato l’inizio dei lavori. Ma, nonostante questo handicap tutt’altro che secondario, i granata sono pronti a ripartire. Per prima cosa, rispetto ad altre squadre, tutti i giocatori sono rimasti in sede seguendo alla perfezione le tabelle che i preparatori hanno consegnato prima dello stop. E tutti sono in buone condizioni fisiche e psicologiche. La quarantena è stata rispettata sotto stretta la osservazione da parte del responsabile dello staff medico.

Per quanto riguarda l’eventuale riapertura agli allenamenti sotto forma di ritiro, i dirigenti granata hanno al vaglio alcune soluzioni. Nella prima cintura di Torino ci sono un paio di centri sportivi con strutture alberghiere a poche decine di metri dai campi, perfettamente in grado di ospitare e trattenere a lungo una rosa come quella granata che potrebbe così preparare senza particolari problemi il ritorno all’attività sportiva. La situazione è monitorata da tutto lo staff anche se c’è parecchio scetticismo sulla possibilità di ripartire in tempi brevi, considerando la situazione attuale che migliora giorno dopo giorno ma che al momento non permette di fare previsioni precise. Comunque, come detto, i granata si stanno attrezzando per qualsiasi soluzione e si faranno trovare pronti.