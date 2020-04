Torino, buon compleanno a Walter Casagrande: granata per sempre

In Italia ha vestito le maglie di Ascoli e Torino e con i granata si è spinto, nella squadra che fu di Mondonico, nella doppia finale di Coppa Uefa contro l’Ajax di Van Gaal: nella sfida d’andata fu il protagonista assoluto con una doppietta. Compie oggi 57 anni Walter Casagrande, idolo brasiliano della tifoseria del Toro arrivato in Piemonte per circa 5 miliardi di lire nel 1991.

Dal Porto all’Ascoli

Il Porto lo portò in Europa, strappandolo al Corinthians di Socrates: nella vittoriosa finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco del 1987 era in panchina. Poi fu la volta dell’Italia, l’Ascoli di Rozzi lo acquistò per un miliardo: rimase per quattro stagioni tra alti e bassi tra cui le 22 reti e il titolo di capocannoniere nell’anno della B.

La Coppa Italia con il Torino

Con il Toro vinse anche una Coppa Italia nel doppio confronto con la Roma di Boskov: 3-0 per i granata all’andata, 5-2 per i giallorossi al ritorno: Casagrande entrò nella ripresa, ma i due gol della squadra di Mondonico furono siglati da Silenzi. Chiuse la carriera in patria, una carriera segnata da numerosi problemi extra-calcistici: nella sua autobiografia rivelò di essere stato dipendente da alcune sostanze stupefacenti e di aver fatto uso di sostanze dopanti.