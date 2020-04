Torino, quello che non tutti sanno di... Daniele Baselli

TORINO - Daniele Baselli non è solo una delle colonne del centrocampo del Torino, ma anche il protagonista della rubrica "Qullo che non tutti sanno di..." inaugurata dal club granata con mister Longo e proseguita con Rincon, Lyanco, Izzo e Nkoulou. Oggi è il turno del mediano, arrivato al Toro nel 2015 che ha rivelato come il suo più grande pregio sia l'onestà, a cui fa da contraltare la pigrizia. La sincerità è la qualità più apprezzata sia in un uomo che in una donna, mentre in un calciatore Baselli è attento alla caparbietà, così come la schiettezza per un allenatore. Il suo idolo è Roberto Baggio, mentre una gara che non potrà mai dimenticare è Torino-Fiorentina 3-1, dell'agosto 2015. Fuori dal rettangolo di gioco adora pesca e basket Nba, mentre al di fuori del calcio ha in Lebron James il campione più amato. Per il futuro Baselli immagina una fine di carriera con un "ruolo molto importante nel mondo dello sport".