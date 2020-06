TORINO - Seduta mattutina di allenamento per il Torino, al Filadelfia. Il tecnico granata Moreno Longo, nella sessione odierna, ha dapprima fatto svolgere esercitazioni sulla parte atletica e poi lavori sulla tecnica e sul possesso palla. Ancora programma personalizzato per Lukic. Per la giornata di domani è in programma una doppia seduta di allenamento.