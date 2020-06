Torino e Longo: fuori uno!

TORINO - Avanti il primo. Moreno Longo è pronto a giocarsi le sue carte e a ribaltare il Toro. Per la salvezza (magari con largo anticipo) - della squadra e per certi versi della società - e per la sua riconferma. La strada che porta alla permanenza in granata del tecnico anche per la prossima stagione è in salita, al di là delle rassicurazioni più o meno di circostanza esternate da Cairo e Vagnati, forse anche più complicata di quella che può garantire ai granata la permanenza in Serie A. Dall’arrivo del nuovo responsabile dell’area tecnica, è cominciato il toto allenatori per il Toro che verrà. Si è partiti con Semplici visti i rapporti spallini con Vagnati e si è concluso con Ballardini passando per Pioli, ma secondo fonti attendibili che arrivano dal mercato sono tre i candidati più papabili.