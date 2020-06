Longo: "Il Torino è vivo, ma c'è delusione per il risultato"

"Solo due cambi? Vedevo bene la squadra"

Ancora Longo: "Edera obbligava Gagliolo a rimanere in mezzo a due dei nostri, sono contento di come la squadra ha saputo leggere questa situazione, ma quando arrivi davanti al portiere bisogna segnare. Pensavo che nella testa dei giocatori ci fossero più scorie della prima parte di campionato, l'ho pensato dopo il gol del Parma. Ma la squadra mi ha detto 'no, noi ci siamo e reagiamo'. Poi sono solo i risultati a portarti in fiducia". Sui soli due cambi effettuati Longo ha spiegato: "Vedevo la squadra che teneva bene il campo e non c'era bisogno di farne cinque. Se una squadra sta bene e non dimostra deficit può rimanere così com'è". "L'obiettivo è la salvezza e dobbiamo cercare di raggiungerlo il più presto possibile, in questo tipo di bagarre serve prontezza e vedo i giocatori che hanno preso coscienza della situazione. Lotteremo ogni minuto di ogni partita" ha concluso Longo.