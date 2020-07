Longo: "Torino con personalità, ma troppo fragile in difesa"

TORINO -"Siamo venuti a giocarcela a viso aperto contro una Juve che sapevamo quanto potesse fare male. E' un risultato troppo pesante rispetto a quello che si è visto in campo, c'è rammarico". Così Moreno Longo, a Sky Sport, dopo il ko 4-1 del suo Torino in casa della Juve: "I loro due gol sono arrivati su due nostre leggerezze - ha proseguito il tecnico granata - poi nella ripresa abbiamo avuto un paio di occasioni per pareggiarla, ma la punizione di Ronaldo ha chiuso i giochi. Il maggior possesso palla e i 17 tiri in porta qui allo Stadium ci devono dare fiducia". "Nel primo tempo la Juve ha segnato, ma non dominato, noi uscivamo bene trovando Berenguer, ci è mancato l'ultimo passaggio: la squadra ha giocato con personalità superando la prima pressione bianconera, mettendoli in difficoltà. Per lunghi tratti abbiamo condotto noi il gioco. Verdi? Come tanti altri ha fatto una buona gara. Avevamo trovato una quadra sul modulo con Belotti-Zaza, poi l'infortunio di Simone ci ha costretto a fare altre scelte. Per caratteristiche dei giocatori abbiamo dovuto mettere due trequartisti dietro l'unica punta, ognuno nel suo ruolo.

