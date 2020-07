Torino, Longo: "Concesso 2 gol evitabili all'Inter, sconfitta che fa male"

Il tecnico granata amaro a fine partita: "Per fare punti a San Siro devi essere perfetto in fase difensiva. Il problema di queste partite è che non c’è tempo di allenarsi molto"

MILANO - Al Torino stasera non è bastato il solito super Belotti: i granata si sono arresi all'Inter, capace di rimontare nella ripresa il gol del Gallo. Ecco le parole del tecnico Moreno Longo in conferenza stampa: “E’ un ko che fa male perché c’erano le basi per fare un altro tipo di partita. L'aver dato in poco tempo all’Inter la possibilità di segnare due gol evitabili, quando non eravamo concentrati al massimo, ha cambiato la sfida tanto da farcela perdere. Noi siamo una squadra che deve lottare su tutti i campi per raggiungere i punti necessari alla salvezza. Sapevamo di venire qui per lottare e ottenere punti, ma l’Inter è stata più brava di noi”.

Longo ha ben chiaro il fatto che i suoi non debbano fermarsi: “La mia formazione deve migliorare in tanti aspetti, altrimenti non ci troveremmo in questa situazione di classifica. Per tutta la prima frazione siamo riusciti a tenere alta l’attenzione, all’intervallo avevo detto ai miei che avremmo dovuto partire forte. Ma se concedi all’Inter di fare gol per colpa di errori evitabili, alla fine resti penalizzato". E' bastato poco a Belotti e compagni per ritrovarsi con zero punti in tasca, dai tre virtuali che avevano: "Per fare punti a San Siro contro l’Inter devi essere perfetto in fase difensiva. Il problema di questo format è che non c’è tempo di allenarsi molto, la concentrazione e l’attenzione devono restare alte”, continua Longo.