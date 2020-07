Torino, si fermano Izzo e Lyanco

TORINO - Doppio infortunio in difesa per il Torino. Per Armando Izzo, che non era tra i convocati per la trasferta in casa della Fiorentina persa ieri 2-0, una distorsione al ginocchio destro rimediata negli ultimi minuti della gara con il Genoa. Mentre per il brasiliano Lyanco, al Franchi, un trauma alla mano destra che verrà valutato in maniera più approfondita nelle prossime ore.