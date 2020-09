Torino, De Silvestri saluta: "Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto"

TORINO - "Oggi è il giorno della scadenza naturale del mio contratto e di conseguenza la fine della mia esperienza in mezzo a voi. Prima di lasciare la città in punta di piedi, così come sono arrivato, vorrei ringraziare tutti. Tutti quelli che mi hanno sostenuto, accompagnato!". Sono le parole con cui Lorenzo De Silvestri saluta il Torino su Twitter. Il terzino destro era arrivato a Torino nell'estate del 2016 dalla Sampdoria. Con i granata, in quattro stagioni, ha raggiunto le 128 presenze segnando 13 gol.