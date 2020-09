Torino, Giampaolo: "C'è poca autostima dopo lo scorso anno"

FIRENZE - Comincia con un passo falso l'avventura sulla panchina granata di Marco Giampaolo, dopo l'1-0 subito in casa della Fiorentina: "Il Torino ha fatto un buon primo tempo, fino a quando siamo stati lucidi e abbiamo avuto birra nelle gambe. Nella seconda parte siamo calati concedendo troppo, ma siamo rimasti in partita". È la disamina di Marco Giampaolo dopo la sconfitta in casa della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. "Lo sapevo e la mia preoccupazione era la durata nei 95' minuti, dopo sole 3 amichevoli è normale. Non sono riuscito a mettere minuti nelle gambe, ma siamo in costruzione. La squadra non ha lesinato impegno ed ha cercato di fare le cose che stiamo provando. C'era poca birra, non è loro responsabilità. Rincon? Professionista serio, è uno dei leader nella mia squadra. Nei comportamenti non sbaglia niente e con le sue caratteristiche può fare il regista, non sarà un play palleggiatore ma mi dà garanzie. La priorità sul mercato? Ha parlato Vagnati, chiedetelo a lui (ride, ndr). Cerchiamo di portare avanti delle idee funzionali al nostro modo di pensare. Più qualità? Intanto serve più lavoro, quando arriverà la condizione inizieremo a fare le cose per bene. Ora devo badare al sodo senza guardare gli estetismi e capire la forza della squadra".

