Troino, Il calciatore positivo non era fra i convocati di Firenze

TORINO - Il calciatore positivo al Coronavirus del Torino non ha preso parte alla trasferta contro la Fiorentina. Ad annunciarlo è la stessa società granata che, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha dato la notizia. Il calciatore, risultato positivo al tampone anti-Covid richiesto dalla Figc, ora asintomatico, non era fra i convocati di Firenze ed ora è stato inserito in un regime di isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico del club. La società ha inoltre annunciato cheseguirà l'iter previsto dal Protocollo.