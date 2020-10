Toro, oggi il test contro la Primavera

TORINO - Ieri i granata a disposizione di Giampaolo si sono allenati al pomeriggio al Filadelfia. Dopo una prima parte di lavoro basato prettamente sulla tattica, il tecnico abruzzese ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. L’allenatore punta molto sulle partitelle, spesso interrotte da consigli, per spiegare ai suoi i movimenti del nuovo sistema di gioco che la squadra sta provando dall’inizio della stagione. Particolare attenzione alla coppia Zaza-Bonazzoli con Verdi in qualità di trequartista e Ansaldi in mezzo al campo.

Torino, ecco Gojak: più qualità per Giampaolo

A conferma di tutto ciò Il programma di oggi prevede un test amichevole contro la Primavera di Marcello Cottafava, naturalmente a porte chiuse presso il Filadelfia, in attesa del rientro di tutti gli effettivi per la quarta giornata di campionato in cui i granata ospiteranno il Cagliari in una sfida che per la classifica riveste già un’importanza fondamentale visto che i granata occupano l’ultimo posto con zero punti. Dalla partitella contro i ragazzi di Cottafava, ovviamente, Giampaolo si aspetta dei miglioramenti tattici da parte di chi è rimasto dopo gli allenamenti mirati degli ultimi giorni. Tutto questo in attesa di riavere a disposizione i giocatori che sono in giro per il mondo con le rispettive Nazionali.